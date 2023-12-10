Hujan Deras Disertai Angin Kencang, 16 Bencana Landa Kota Bogor

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 16 kejadian bencana melanda Kota Bogor. Bencana disebabkan hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu 9 Desember 2023.

"Total bencana yang terlapor 16 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Minggu (10/12/2023).

Adapun bencana yang terjadi meliputi pohon tumbang, angin kencang dan tanah longsor. Bencana itu tersebar di dua kecamatan yakni Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal.