Hendak Tawuran, 2 Pemuda Beserta Golok Damankan Polisi

BOGOR - Polisi mengamankan dua pemuda yang hendak tawuran di wilayah Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Barang bukti berupa sebilah golok turut disita oleh polisi.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan peristiwa itu terjadi sekir pukul 03.15 WIB dini hari tadi. Berawal ketika anggota patroli mendapat informasi adanya penggagalan upaya aksi tawuran oleh warga Mulyaharja.

"Di TKP warga menyerahkan 2 orang yang dicurigai akan melakukan penyerangan," kata Rizka dalam keterangangannya, Minggu (10/12/2023).