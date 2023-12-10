Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran, 2 Pemuda Beserta Golok Damankan Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |14:03 WIB
Hendak Tawuran, 2 Pemuda Beserta Golok Damankan Polisi
Pemuda hendak tawuran diamankan polisi/Foto: Ist
A
A
A

BOGOR - Polisi mengamankan dua pemuda yang hendak tawuran di wilayah Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Barang bukti berupa sebilah golok turut disita oleh polisi.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan peristiwa itu terjadi sekir pukul 03.15 WIB dini hari tadi. Berawal ketika anggota patroli mendapat informasi adanya penggagalan upaya aksi tawuran oleh warga Mulyaharja.

 BACA JUGA:

"Di TKP warga menyerahkan 2 orang yang dicurigai akan melakukan penyerangan," kata Rizka dalam keterangangannya, Minggu (10/12/2023).

Halaman:
1 2
      
