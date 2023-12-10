Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bahagianya Siti Usai Barang Dagangan Diborong Ganjar Pranowo di CFD Sudirman

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |16:04 WIB
Bahagianya Siti Usai Barang Dagangan Diborong Ganjar Pranowo di CFD Sudirman
Ganjar Pranowo saat Car Free Day di Jakarta. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya, Minggu (10/12/2023) dengan berolahraga mengitari kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Jakarta.

Mengawali perjalanan dari kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ganjar terlebih dahulu menaiki Light Rail Transit (LRT) dari stasiun Kuningan mengarah ke stasiun Dukuh Atas.

BACA JUGA:

Usung Program Rumah Layak Huni, Partai Perindo: Komitmen Ganjar-Mahfud Sejahterakan Rakyat 

Setelah beberapa menit berjalan, Ganjar tiba di stasiun Dukuh Atas. Ia keluar dari gate dan mengarah ke Car Free Day jalan Sudirman-Thamrin untuk berlari.

Mengenakan topi dan baju putih, Ganjar berlari menelusuri jalan Sudirman-Thamrin. Ia pun menjadi pusat perhatian masyarakat yang juga sedang berolahraga.

Banyak masyarakat yang mengajaknya bersalaman ataupun berfoto bersama. Dengan ramah, Ganjar pun melayani permintaan mereka sembari berlari.

BACA JUGA:

Bertemu Relawan Milenial, HT Sampaikan Alasan Kenapa Ganjar-Mahfud Merupakan Pilihan Tepat 

“Selamat pagi Pak Ganjar, semangat larinya Pak,” kata beberapa orang pelari yang menyapa Ganjar.

“Ayo semangat, semangat tambah lagi,” jawab Ganjar.

Ganjar melanjutkan perjalanannya ke arah Senayan. Ketika di kawasan seputaran Senayan, Ganjar menjumpai seorang ibu bernama Siti (59) yang berjualan kaos kaki. Ia pun menyambangi Siti untuk berdialog sekaligus melihat-lihat barang dagangannya.

“Jualan apa bu? Dan asli mana?” tanya Ganjar.

“Asli Solo Pak, saya jualan kaos kaki Pak,” jawab Siti.

Tidak sekedar bertanya saja, ia kemudian memborong barang dagangan kaos kaki yang dijajakan oleh Siti. Hal tersebut membuat Siti merasa senang karena dagangannya diborong oleh Ganjar.

“Alhamdulillah, saya senang banget,” ungkap Siti.

