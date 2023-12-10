Remaja Tawuran di Depan Pospol Tanjung Priok, Bom Molotov Beterbangan

JAKARTA - Dua kelompok remaja melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam hingga bom molotov di Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 9 Desember 2023 dini hari.

Parahnya, aksi tawuran tersebut dilakukan di depan Pos Polisi Tanjung Priok.

Berdasarkan video yang direkam oleh warga setempat, memperlihatkan puluhan remaja terlihat saling serang dengan senjata tajam yang dibawanya.

Tak hanya itu, para pelaku tawuran juga saling menyerang dengan petasan hingga bom molotov beterbangan.

Salah satu petugas keamanan ruko setempat, Sunarto (52) menjelaskan bahwa aksi tawuran ini terjadi saat dirinya sedang jaga. Saat itu, lanjut dia, tiba-tiba dirinya mendengar keributan dan suara ledakan dari petasan yang digunakan para remaja.

"Posisi saya kan lagi jaga tiba-tiba ada suara dari der dor, tahunya ada tawuran. Saya nggak ngerti, tapi itu kejadiannya pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB aja gitu," Kata Sunarto saat ditemui di lokasi pada Minggu (10/12/2023).

Menurut Sunarto, para pelaku tawuran terlihat masih muda. Bahkan aksi yang dilakukannya tersebut sudah sering dalam beberapa hari belakangan ini.