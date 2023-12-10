Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

139 Rumah Warga Rusak Akibat Gempa Bogor, 479 Orang Terdampak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |20:26 WIB
139 Rumah Warga Rusak Akibat Gempa Bogor, 479 Orang Terdampak
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali mencatat penambahan rumah dan warga terdampak gempa bumi di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Tercatat, 139 rumah warga terdampak bencana tersebut.

"113 unit rumah rusak ringan, 19 unit rumah rusak sedang dan 7 unit rumah rusak berat," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat dalam keterangannya, Minggu (10/12/2023).

Kata dia, jumlah tersebut tersebar di 9 kampung. Yakni Kampung Cigaherong, Kampung Padajaya, Kampung Padajembar, Kampung Cimapag, Kampung Pondokpasar, Kampung Sindangreret, Kampung Pondokcau, Kampung Pensiun dan Kampung Lapang.

"Total perkiraan terdampak 148 KK dengan 479 jiwa," jelasnya.

Selain rumah warga, terdapat juga fasilitas umum terdampak mulai dari masjid, musala, sekolah dasar hingga MCK. Termasuk ada warga yang mengungsi sebanyak 30 jiwa di tenda BPBD Kabupaten Bogor.

"Ada 1 KK dengan 4 jiwa mengungsi ke rumah orangtuanya di Ciomas," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, satu orang dari Kampung Cimapag mengalami luka ringan pada bagian kaki terkena puing material.

"Situasi terkini di lokasi cuaca berawan. Tim TRC BPBD dan DPKPP masih melakukan kaji cepat. Jarak rumah warga terdampak dengan tenda pengungsi sekitar 200 meter dan beberapa warga mulai mengisi tenda pengungsi malam hari," tutupnya.

