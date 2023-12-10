Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Jakpus Bisa Bikin Paspor di Hari Minggu, Tanpa Ganggu Waktu Kerja

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:51 WIB
Warga Jakpus Bisa Bikin Paspor di Hari Minggu, Tanpa Ganggu Waktu Kerja
A
A
A

JAKARTA - Sambut Hari HAM ke-75, Kantor Imigrasi Kelaa I Non TPI Jakarta Pusat membuka palayanan paspor secara langsung di Lapangan Banteng, pada Minggu (10/12/2023).

Acara tersebut digelar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Masyarakat dapat menikmati layanan paspor ini dengan mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M Paspor. Sebanyak 30 kuota disediakan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

“Kami menyediakan 30 kuota pemohon bagi warga masyarakat yang membutuhkan paspor, silakan mendaftarkan diri melalui Aplikasi M-Paspor yang bisa diunduh di Playstore atau Appstore, kuota mulai dibuka sejak hari Jumat.” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Wahyu Hidayat.

Wahyu mengungkapkan langka-langkah bagi masyarakat yang ingin membuat paspor secara langsung, dengan beberapa prosedur yang harus di siapkan.

“Di sini pemohon yang datang akan melakukan prosedur pengambilan nomor antrean, verifikasi berkas persyaratan, dan pengambilan data biometrik berupa foto wajah dan sidik jari. Sedangkan untuk pembayaran bisa dilakukan di bank baik offline atau online banking, kantor pos, Indomaret, dan marketplace,” ucap Wahyu.

Pada bulan November 2023 lalu, Kantor Imigrasi Kelas Inon TPI Jakarta Pusat telah berhasil mendapatkan penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
komnas ham Kemenkumham Paspor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190501//visa-ZOh4_large.jpg
Cegah Penyalahgunaan Bebas Visa, Thailand Perketat Pemeriksaan Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189321//ham-lptM_large.jpg
Hari HAM Sedunia, Eks Ketua Komnas HAM dan Sejumlah Pakar Bentuk Panel Ahli Kejahatan Ekosida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184777//edward_omar_sharif_hiariej-UFlW_large.jpg
RUU Penyesuaian Pidana Harus Selesai Akhir Tahun Agar KUHP Baru Bisa Dilaksanakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184712//paspor_pakistan-7mi3_large.jpg
Peringkat Rendah, Paspor Pakistan Jadi Beban Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/25/3184118//paspor-nxha_large.jpg
10 Paspor Paling Kuat di Dunia, Malaysia Peringkat 3 Kalahkan Inggris hingga AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/25/3180537//paspor-MR7p_large.jpg
Mengapa Paspor Timor-Leste Lebih Kuat dari Indonesia?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement