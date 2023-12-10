Diduga Hendak Tawuran, Belasan Remaja di Kebayoran Lama Diamankan Polisi

JAKARTA - Polisi mengamankan belasan remaja di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lantaran diduga hendak melakukan aksi tawuran. Bahkan, ditemukan pula petasan yang diduga hendak dipakai saat tawuran.

"Ada 13 orang remaja yang diamankan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta saat berpatroli di wilayah Kebayoran Lama," ujar Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa pada wartawan, Minggu (10/12/2023).

Menurutnya, belasan remaja yang diamankan pilisi tersebut rata-rata berada dalam kisaran usia 14 hingga 17 tahun. Mereka diamankan polisi saat tengah berkerumun pada Minggu (10/12/2023) dinihari di kawasan Jalan Perhubungan Raya.

"Tim lalu memeriksa dan menemukan sejumlah senjata tajam, petasan, sepeda motor, dan handphone," tuturnya.

Dia menambahkan, belasan remaja tanggung tersebut lantas diserahkan ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan guna penanganan lebih lanjut. Polisi berpesan pada semua orangtua dan masyarakat untuk mengawasi anak-anaknya agar tak keluyuran tengah malam demi menghindari hal tak diinginkan.

(Khafid Mardiyansyah)