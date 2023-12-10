Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat WN Jepang Gegerkan Penghuni Hotel di Kebayoran Baru

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |23:16 WIB
Mayat WN Jepang Gegerkan Penghuni Hotel di Kebayoran Baru
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Seorang wanita asal Jepang, ON ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga kini, belum diketahui penyebab tewasnya WN Jepang tersebut.

"Betul, kami mendapatkan laporan perihal adanya seorang wanita yang ditemukan tewas di hotel," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Agung Wibowo saat dikonfirmasi, Minggu (10/12/2023).

Menurutnya, peristiwa penemuan mayat tersebut berawal saat polisi menerima informasi dari manajemen rumah sakit (RS) di kawasan Jakarta Selatan tentang adanya temuan mayat. Polisi lantas menuju ke rumah sakit untuk memeriksa informasi tersebut.

"Kami dapat laporan dari rumah sakit sehingga kami datang ke sana untuk meminta keterangan pihak RS," tuturnya.

Saat dilakukan pengecekan, tambahnya, polisi pun mendapatkan kebenaran tentang temuan mayat itu, yang mana ON ditemukan pertama kali di sebuah hotel kawasan Kebayoran Baru. Adapun jenazah WN Jepang tersebut tengah dilakukan proses visum di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
