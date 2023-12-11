Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Imigran Rohingya, Komnas HAM Sebut Korban Konflik Dapat Perlindungan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |06:35 WIB
Soal Imigran Rohingya, Komnas HAM Sebut Korban Konflik Dapat Perlindungan
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro buka suara terkait imigran Rohingya yang mengungsi di Aceh. Ia menyebut pihaknya sudah melakukan pemantauan hingga koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan perlindungan.

"Setelah pemantauan, ke depan terus berkoordinasi untuk memastikan para pengungsi yang korban perdagangan manusia dan korban konflik akan mendapatkan perlindungan," kata Atnike saat menghadiri acara Hari HAM Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).

Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah perlindungan tersebut akan didapat di Indonesia atau di lokasi pengungsian lain.

"Apakah di Indonesia, maupun di penempatan permanen bisa dilakukan dan tentu kita harus mendorong penyelesaian akar masalah," ungkapnya.

Lebih jauh, Atnike berharap Indonesia sebagai anggota dewan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat menyelesaikan permasalahan warga Rohingya ini melalui diplomasi di PBB.

"Dan saya pikir Indonesia menjadi anggota dewan HAM dapat mendorong upaya-upaya penyelesaian persoalan pengungsi Rohingya melalui diplomasi di PBB," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menduga ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di baliknya banyaknya pengungsi Rohingya masuk wilayah Indonesia. Para pengungsi masuk wilayah Indonesia, terutama Aceh.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Rohingya HAM komnas ham
