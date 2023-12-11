Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah dan Asal Usul Gereja Immanuel Jakarta, Dulunya Tempat Petinggi Hindia Belanda

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |07:22 WIB
Sejarah dan Asal Usul Gereja Immanuel Jakarta, Dulunya Tempat Petinggi Hindia Belanda
Ilustrasi asal usul gereja Immanuel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejarah dan asal-usul Gereja Immanuel Jakarta, dulunya tempat petinggi Hindia Belanda. Sebab gereja tua berumur 184 tahun ini menyimpan sejarah masa lampau yang panjang.

Simak sejarah dan asal-usul Gerjea Immanuel Jakarta, dulunya tempat petinggi Hindia Belanda:

Pada awalnya, Gereja Immanuel Jakarta adalah bangunan yang terletak pada atas dasar kesepakatan antara umat Reformed dan umat Lutheran di Batavia.

Tepat ditahun 1834 bangunan tersebut didiirikkan untuk menghormati Raja Willem I, raja Belanda pada periode 1813-1840. Lalu setelah bangunan tersebut usai dibuat maka diberi nama sebagai bangunan Willemskerk.

Saat itu gereja tersebut dibangun hanya untuk dihuni oleh para petinggi kolonial Hindia Belanda. Hal itu dikarenakan bahwa pada masa itu, Kota Batavia (Jakarta) sudah sangat padat dan sumpek sehingga para petinggi Belanda menginginkan tempat tinggal yang sunyi, tenang dan tidak jauh dari kota Batavia.

Selaiu itu, Gereja Protestan bergaya klasisisme ini bercorak bundar di atas fondasi tiga meter. Bagian depannya menghadap ke Stasiun Gambir. Di bagian ini terlihat jelas serambi persegi empat dengan pilar-pilar paladian yang menopang balok mendatar.

Halaman:
1 2
      
