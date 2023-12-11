Kematian Misterius Sultan Yogya Pasca-Pembakaran Dokumen Warisan Ayah Pangeran Diponegoro

MALANG - Friksi di internal Keraton Yogyakarta mengantarkan kematian tragis Sultan Hamengkubuwono IV. Konon setelah pembakaran dokumen penting yang diminta dari Pangeran Diponegoro, sang Sultan Yogya itu sakit misterius.

Sang sultan itu meninggal pada 6 Desember 1822 di usia yang masih sangat muda yakni 18 tahun. Ia meninggal sekitar pukul 15.30 WIB, sekembalinya Sultan Hamengkubuwono IV dari Tegalrejo, kediaman Pangeran Diponegoro.

Saat itu, sebenarnya sang sultan tengah melakukan istirahat usai perjalanan di tempat peristirahatannya. Tampak Sultan Yogya mendadak tewas saat sedang makan. Tubuhnya mendadak membengkak, suatu petunjuk, menurut dugaan beberapa orang di masa itu, bahwa ia diracun, dikutip dari Peter Carey "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro : 1785 - 1855".

Tidak ada sumber lain untuk mengonfirmasi dugaan ini. Tubuhnya yang gemuk, kegemarannya makan makanan berbumbu, serta sikapnya yang selalu memaksakan diri naik ke sadel kuda, telah memberinya serangan jantung pada usia yang masih sangat belia, 18 tahun.

Gaya hidupnya yang memperturutkan hasrat hati-mungkin karena pengaruh residen yang suka berpesta pora Nahuys dan asistennya, R.C.N d'Abo telah membawanya lebih cepat ke liang kubur.