Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Daftar Kasus Pernikahan Sesama Jenis yang Pernah Bikin Heboh di Indonesia, Terbaru di Cianjur

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |12:53 WIB
5 Daftar Kasus Pernikahan Sesama Jenis yang Pernah Bikin Heboh di Indonesia, Terbaru di Cianjur
Ilustrasi daftar kasus pernikahan sesama jenis yang pernah bikin heboh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setidaknya ada 5 daftar kasus pernikahan sesama jenis yang pernah bikin heboh di Indonesia, terbaru Cianjur. Hal itu menjadi viral pada media sosial yang menampilkan keduangan pasangan suami istri dengan melakukan pernikahan sesama jenis.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar kasus pernikahan sesama jenis yang pernah bikin heboh di Indonesia.

1. AY dan IH

Kasus pernikahan sesama jenis yang baru saja membuat publik heboh datang dari Cianjur. Diberitakan dua orang perempuan berinisial AY (25) dan IH (23) telah menggelar akad nikah pada 28 November 2023 lalu.

Akad nikah yang dihadiri oleh keluarga, saksi, dan tokoh setempat terjadi di Kampung Pakuon. Setelah acara akad, Dayat (60) yang merupakan orang tua IH baru menyadari ada yang aneh dengan AY.

Hal tersebut terjadi saat Dayat akan mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaresmi. Saat itu, Dayat baru mengetahui bahwa identitas asli AY berjenis kelamin perempuan.

Diketahui, IH dan AY sebelumnya saling mengenal dari media sosial Facebook. Keduanya lalu menjalani hubungan jarak jauh selama dua tahun terakhir.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement