5 Daftar Kasus Pernikahan Sesama Jenis yang Pernah Bikin Heboh di Indonesia, Terbaru di Cianjur

Ilustrasi daftar kasus pernikahan sesama jenis yang pernah bikin heboh (Foto: Okezone)

JAKARTA - Setidaknya ada 5 daftar kasus pernikahan sesama jenis yang pernah bikin heboh di Indonesia, terbaru Cianjur. Hal itu menjadi viral pada media sosial yang menampilkan keduangan pasangan suami istri dengan melakukan pernikahan sesama jenis.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar kasus pernikahan sesama jenis yang pernah bikin heboh di Indonesia.

1. AY dan IH

Kasus pernikahan sesama jenis yang baru saja membuat publik heboh datang dari Cianjur. Diberitakan dua orang perempuan berinisial AY (25) dan IH (23) telah menggelar akad nikah pada 28 November 2023 lalu.

Akad nikah yang dihadiri oleh keluarga, saksi, dan tokoh setempat terjadi di Kampung Pakuon. Setelah acara akad, Dayat (60) yang merupakan orang tua IH baru menyadari ada yang aneh dengan AY.

Hal tersebut terjadi saat Dayat akan mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaresmi. Saat itu, Dayat baru mengetahui bahwa identitas asli AY berjenis kelamin perempuan.

Diketahui, IH dan AY sebelumnya saling mengenal dari media sosial Facebook. Keduanya lalu menjalani hubungan jarak jauh selama dua tahun terakhir.