Didampingi Arsjad dan Andika Perkasa, Ganjar Resmi Luncurkan Official Merchandise

JAKARTA - Calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo secara resmi meluncurkan offficial merchandise bernuansa pasangan nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud MD. Peluncuran official merchandise itu dilakukan di FX Sudirman, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Peluncuran official merchandise tersebut ditunjukkan dengan pemotongan kue dan dilanjutkan menekan tombol launching official merchandise Ganjar-Mahfud. Hal ini dilakukan setelah Ganjar memberikan sambutan singkat sebelumnya.

Dalam meluncurkan offficial merchandise ini, Ganjar turut didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

Saat meluncurkan official merchandise, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga nampak mengenakan jaket berwarna putih dengan tulisan Ganjar-Mahfud di dadanya.

Tak hanya Ganjar, Arsjad dan Andika juga turut mengenakan rompi berwarna hitam dengan logo atau lambang tiga jari yang berada di dadanya.

Usai peluncuran official merchandise, Ganjar bersama Arsjad dan Andika melihat secara langsung produk-produk merchandise Ganjar-Mahfud yang ditampilkan oleh model.