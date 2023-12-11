Disebut Zulhas Gabung PAN, Reaksi Jokowi Tak Terduga

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) bahwa dirinya sudah bergabung dalam PAN. Pasalnya, hingga saat ini Jokowi masih kader dari PDI Perjuangan.

Jokowi pun menanggapi santai pertanyaan awak media terkait hal itu. Dia mengatakan, jika PAN merupakan partai yang masuk koalisi pemerintah.

“Gini partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah, jadi PAN itu masuk ke keluarga kita,” kata Jokowi saat ditanya awak media usai meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Senin (11/12/2023).

“Kalau kita jadi keluarga PAN, kan juga ya sama saja kan? PAN masuk keluarga kita, kita masuk keluarga PAN,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespon pernyataan Zulhas terkait Jokowi yang telah menjadi kader PAN yang ditandai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Ya, nanti Pak Zul yang akan menunjukkan KTA-nya,” kata Hasto singkat seraya tersenyum, saat ditemui usai menghadiri acara konsolidasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Serang, Banten, kemarin.