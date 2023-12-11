Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diberi Nominasi Alumnus Memalukan oleh BEM KM UGM, Ini Respons Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |12:51 WIB
Diberi Nominasi Alumnus Memalukan oleh BEM KM UGM, Ini Respons Jokowi
Jokowi/Foto: Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut berkomentar soal dirinya mendapatkan nominasi manjadi alumnus ‘memalukan’ dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada (UGM).

Jokowi pun mengatakan bahwa hal itu merupakan proses demokrasi. “Ya itu proses demokrasi,” katanya saat ditanya awak media usai meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Senin (11/12/2023).

 BACA JUGA:

Jokowi juga mengatakan bahwa kritik terhadap pemerintah termasuk dirinya merupakan boleh-boleh saja. Namun, dia mengingatkan bahwa ada etika, sopan santun ketimuran yang harus tetap dijaga.

“Boleh-boleh saja tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran,” tambah Jokowi.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan kritikan kepadanya dengan memberikan nominasi sebagai alumnus memalukan dari BEM UGM merupakan hal yang biasa saja. “Ya biasa saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, BEM KM melaksanakan diskusi publik dan mimbar bebas di utara Bundaran UGM, Jumat (8/12) lalu. Pada saat itu, Ketua BEM KM Gielbran Mohammad mengungkapkan alasan Jokowi diberikan nominasi sebagai ‘alumnus paling memalukan UGM’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement