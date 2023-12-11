Capres Perindo Ganjar Pranowo Kunjungi Toko Merchandise Ganjar-Mahfud di FX Sudirman

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyempatkan untuk mengunjungi toko atau store official merchandise Ganjar-Mahfud di FX Sudirman, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Kunjungan ini dilakukan sebelum Ganjar Pranowo meresmikan atau melaunching secara langsung official merchandise di lokasi yang sama. Toko official merchandise ini berada di lantai 1 FX Sudirman.

Dalam kunjungan ke toko ini, Ganjar melihat satu per satu jenis barang-barang yang diperjualkan tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu terlihat sumringah melihat barang-barang yang ditampilkan.

Adapun, sejumlah barang yang dilihat Ganjar mulai dari bando dengan foto Ganjar-Mahfud, kaus, rompi, topi hingga botol minum atau tumbler yang dipajang di etalase toko tersebut.

Dalam kegiatan ini, Ganjar juga turut didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

