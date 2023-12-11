Diberi Kue Pertama Peresmian Official Marchandise Ganjar-Mahfud, Penyandang Disabilitas Tak Menyangka

JAKARTA - Penyandang disabilitas bernama Agus (55) tak menyangka bila Capres Nomor 3, Ganjar Pranowo memberikan kue pertama sebagai simbolis peresmian Official Merchandise Ganjar-Mahfud.

Ia pun merasa bangga menjadi orang pertama yang diberi kue peresmian tersebut dari sekian banyak oranv yang hadir.

"Banggalah, enggak nyangka kan, tiba-tiba ada Pak Ganjar kok samperin saya dari sekian banyak orang di sini," tutur Agus saat ditemui di F3 Hall, Mall FX Sudirman Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Menurutnya, pemberian kue itu sebagai bentuk kepedulian Capres Partai Perindo terhadap penyandang disabilitas. Ia pum mengaku masih tak menyangka diberi kue oleh Ganjar Pranowo.

"Sudah pasti Pak Ganjar pintar cari simpatik orang, dia bisa melihat saya ini sebagai contoh buat yang lain. Jadi kita juga respect benar-benar sama Pak Ganjar," tutur Agus.

"Bayangin seirang Capres kita rakyat jelata disamperin kan, sekian banyak orang, benar-benar lah. Saya pasti ada harapan Pak Ganjar terpilih menjadi Presiden," tuturnya.