Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diberi Kue Pertama Peresmian Official Marchandise Ganjar-Mahfud, Penyandang Disabilitas Tak Menyangka

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:04 WIB
Diberi Kue Pertama Peresmian <i>Official Marchandise</i> Ganjar-Mahfud, Penyandang Disabilitas Tak Menyangka
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyandang disabilitas bernama Agus (55) tak menyangka bila Capres Nomor 3, Ganjar Pranowo memberikan kue pertama sebagai simbolis peresmian Official Merchandise Ganjar-Mahfud.

Ia pun merasa bangga menjadi orang pertama yang diberi kue peresmian tersebut dari sekian banyak oranv yang hadir.

"Banggalah, enggak nyangka kan, tiba-tiba ada Pak Ganjar kok samperin saya dari sekian banyak orang di sini," tutur Agus saat ditemui di F3 Hall, Mall FX Sudirman Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Menurutnya, pemberian kue itu sebagai bentuk kepedulian Capres Partai Perindo terhadap penyandang disabilitas. Ia pum mengaku masih tak menyangka diberi kue oleh Ganjar Pranowo.

"Sudah pasti Pak Ganjar pintar cari simpatik orang, dia bisa melihat saya ini sebagai contoh buat yang lain. Jadi kita juga respect benar-benar sama Pak Ganjar," tutur Agus.

"Bayangin seirang Capres kita rakyat jelata disamperin kan, sekian banyak orang, benar-benar lah. Saya pasti ada harapan Pak Ganjar terpilih menjadi Presiden," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement