Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Luncurkan Marchandise Ganjar-Mahfud, TPN: Untuk Galang Dana Kampanye secara Jurdil dan Terbuka

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:11 WIB
Luncurkan <i>Marchandise</i> Ganjar-Mahfud, TPN: Untuk Galang Dana Kampanye secara Jurdil dan Terbuka
Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah resmi meluncurkan marchandise paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Cendera mata itu diluncurkan untuk memfasilitasi masyarakat yang ngefans dengan Ganjar-Mahfud.

"Penjualan merchandise ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ngefans, yang ngefans dengan Mas Ganjar dan Prof Mahfud," kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Tak hanya itu, Arsjad juga menjelaskan bahwa penjualan merchandise untuk menggalang dana kampanye Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Selain ini juga merupakan salah satu upaya dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud untuk menggalang dana kampanye secara jujur, adil, dan terbuka," tutur Arsjad.

Menurutnya, penjualan cendera mata Ganjar-Mahfud ini juga sebagai sarana untuk masyarakat mendukung Paslon Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement