Luncurkan Marchandise Ganjar-Mahfud, TPN: Untuk Galang Dana Kampanye secara Jurdil dan Terbuka

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah resmi meluncurkan marchandise paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Cendera mata itu diluncurkan untuk memfasilitasi masyarakat yang ngefans dengan Ganjar-Mahfud.

"Penjualan merchandise ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ngefans, yang ngefans dengan Mas Ganjar dan Prof Mahfud," kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Tak hanya itu, Arsjad juga menjelaskan bahwa penjualan merchandise untuk menggalang dana kampanye Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Selain ini juga merupakan salah satu upaya dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud untuk menggalang dana kampanye secara jujur, adil, dan terbuka," tutur Arsjad.

Menurutnya, penjualan cendera mata Ganjar-Mahfud ini juga sebagai sarana untuk masyarakat mendukung Paslon Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo.