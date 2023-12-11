Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Ganjar Pranowo Bubuhkan Tanda Tangan Buat Pembeli Official Merchandise Ganjar-Mahfud

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:18 WIB
Momen Ganjar Pranowo Bubuhkan Tanda Tangan Buat Pembeli <i>Official Merchandise</i> Ganjar-Mahfud
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Ada momen menarik terjadi ketika kunjungan calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo saat mengunjungi langsung toko atau store official merchandise Ganjar-Mahfud di FX Sudirman, Jakarta, Senin (11/13/2023).

Momen tersebut terjadi ketika Ganjar Bertemu dengan seorang pembeli official merchandise di toko tersebut. Dalam kesempatan itu, seorang wanita tengah membeli baju berkerah berwarna putih dengan logo Ganjar-Mahfud.

Tak ingin kehilangan momen, wanita tersebut pun langsung meminta tandatangan ketika kepada Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyambut baik permintaan dari pembeli merchandise Ganjar-Mahfud tersebut.

Setelah diberikan spidol dari penjual di Toko official merchandise, Ganjar pun langsung membubuhkan tandatangannya di bagian depan vest atau rompi yang telah dibeli.

Sang pembeli itu pun terlihat tak bisa menampung rasa senangnya lantaran telah mendapatkan tandatangan dari idolanya tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
