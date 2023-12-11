Komitmen Benahi Perpajakan, Ganjar Pranowo: Jangan Mancing di Kolam

JAKARTA - Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyatakan komitmennya untuk membenahi perpajakan di Tanah Air.

Ganjar mengungkapkan ada dua cara agar rasio pajak bisa meningkat. Pertama adalah dengan menghilangkan cara berburu di kebun binatang.

"Jangan berburu di kebun binatang untuk urusan pajak dan jangan mancing di kolam," ucap Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Jangan berburu di kebun binatang merupakan istilah yang digunakan Ganjar untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang menggenjot penerimaan pajak melalui intensifikasi.

Ganjar menilai bahwa kebijakan ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak baru perlu ditingkatkan dibanding menggenjot intensifikasi yang sudah sejak lama berjalan dam menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha.

"Kalau kita meningkatkan rasio sebenarnya ketakutan teman-teman pengusaha itu ya disembelih, menjadi objek dan ditembaki berkali-kali," ujarnya.