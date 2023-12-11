Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Minta Pendukung Tidak Bawa Alat Peraga Kampanye saat Debat Capres-Cawapres

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |18:39 WIB
KPU Minta Pendukung Tidak Bawa Alat Peraga Kampanye saat Debat Capres-Cawapres
Ketua KPU Hasyim Asy'ari. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) dan pendukungnya tidak membawa Alat Peraga Kampanye (APK) saat debat berlangsung. Kecuali yang melekat di tubuh seperti baju.

Demikian disampaikan oleh ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Hal itu merupakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masing-masing Capres Cawapres dan pihaknya.

"Pada saat debat berlangsung di dalam area debat pendukung tidak diperkenankan membawa alat peraga kampanye. Satunya-satunya yang boleh yang melekat di badan," ucapnya.

 BACA JUGA:

Diketahui, dalam debat dibagi menjadi 6 segmen dengan total durasi 120 menit. Segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja.

Lalu, segmen kedua, pendalaman visi, misi, dan program kerja. Kemudian segmen ketiga, pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh moderator.

Segmen keempat, sesi tanya jawab dan sanggahan. Segmen kelima, melanjutkan sesi tanya jawab dan sanggahan. Terakhir, segmen keenam penutupan.

 BACA JUGA:

"Segmen kedua ketiga keempat kelima, semuanya modalnya interaksi antar calon dgn pertanyaan yang diajukan atau disiapkan oleh panelis," ucap Hasyim.

Diketahui, debat Capres dan Cawapres 2024 akan berlangsung di di Jakarta. Debat pertama berlangsung di gedung KPU RI dengan konsep Townhall.

Berikut jadwal debat Capres dan Cawapres:

Debat pertama berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat ini menjadi porsi untuk Capres.

2. Debat kedua berlangsung pada 22 Desember 2023 dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional. Debat kedua menjadi porsi Cawapres.

3. Debat ketiga berlangsung pada 7 Januari 2024 dengan tema Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN serta APBD, dan Infrastruktur. Debat kedua menjadi porsi Capres.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
