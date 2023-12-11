Gelar Operasi Lilin, 129.923 Personel Gabungan TNI Polri Amankan Libur Nataru

JAKARTA -Sebanyak 129.923 personel gabungan dari TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan Operasi Lilin dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Operasi Lilin akan digelar mulai tanggal 20 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.

“Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan melaksanakan Operasi Lilin yang kita laksanakan mulai dari tanggal 20 Desember sampai 2 Januari di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih 129.923 personel baik Polri TNI maupun seluruh stakeholder terkait,” ungkap Listyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Mantan Kabareskrim ini mengatakan, bahwa khusus terkait dengan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, pihaknya telah melakukan beberapa kajian dan mempersiapkan langkah-langkah di lapangan khususnya rapat koordinasi bersama dengan Kementerian terkait.

Pasalnya, kata Listyo, diperkirakan akan ada 107,6 juta masyarakat yang akan melakukan mobilisasi saat Nataru.

“Akan ada kegiatan pergeseran masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan libur Nataru kurang lebih ada 107,6 juta masyarakat yang tentunya ini harus kita kelola dengan baik sehingga di dalam proses perjalanannya betul-betul bisa berjalan aman dan lancar,”tuturnya.