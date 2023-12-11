Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Operasi Lilin, 129.923 Personel Gabungan TNI Polri Amankan Libur Nataru

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |18:43 WIB
Gelar Operasi Lilin, 129.923 Personel Gabungan TNI Polri Amankan Libur Nataru
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/MPI
A
A
A

JAKARTA -Sebanyak 129.923 personel gabungan dari TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan Operasi Lilin dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Operasi Lilin akan digelar mulai tanggal 20 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.

“Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru dengan melaksanakan Operasi Lilin yang kita laksanakan mulai dari tanggal 20 Desember sampai 2 Januari di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih 129.923 personel baik Polri TNI maupun seluruh stakeholder terkait,” ungkap Listyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Mantan Kabareskrim ini mengatakan, bahwa khusus terkait dengan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru, pihaknya telah melakukan beberapa kajian dan mempersiapkan langkah-langkah di lapangan khususnya rapat koordinasi bersama dengan Kementerian terkait.

Pasalnya, kata Listyo, diperkirakan akan ada 107,6 juta masyarakat yang akan melakukan mobilisasi saat Nataru.

“Akan ada kegiatan pergeseran masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan libur Nataru kurang lebih ada 107,6 juta masyarakat yang tentunya ini harus kita kelola dengan baik sehingga di dalam proses perjalanannya betul-betul bisa berjalan aman dan lancar,”tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191715/gerbang_tol-polM_large.jpg
Libur Nataru, 994 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191683/terminal_kampung_rambutan-TlIU_large.jpg
Mudik Nataru, 4 Ribu Orang Berangkat via Terminal Kampung Rambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191366/kapolri_tinjau_jasa_marga_toll_road_command_center_di_bekasi-rSsG_large.jpg
Mudik Nataru, Polri Siapkan Jalur Alternatif jika Terjadi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191187/kapolri_jenderal_listyo_sigit-Hp1h_large.jpg
Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190840/pramono_anung-ZWqP_large.jpg
Pramono: WFH Akhir Tahun Tak Berlaku untuk ASN Sektor Layanan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190792/nataru-bOuV_large.jpg
Catat! Ini Jadwal Contraflow Tol Japek dan Jagorawi saat Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement