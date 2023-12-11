Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Survei: 71,8 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden dan Wapres

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |19:14 WIB
JAKARTA - Lembaga survei Median merilis hasil survei terbarunya soal tingkat kepuasan terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (wapres) KH Ma'ruf Amin.

Dari hasil survei itu diketahui bahwa sebanyak 71,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja dari Jokowi dan Maruf Amin.

Adapun responden diberi pertanyaan hingga saat ini apakah Anda sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden saat ini?

"Yang menjawab puas 71,8 persen," ujar Direktur Lembaga Survei Median, Ade Irfan Abdurahman, Senin (11/12/2023).

Sedangkan responden yang menjawab tidak puas dengan kinerja Presiden dan Wapres sebesar 25,3 persen, kurang puas 19 persen, dan tidak puas 6,3 persen.

Ia menambahkan bahwa sebanyak 15,6 persen responden menjawab sangat puas dengan kinerja Jokowi dan Maruf Amin dalam menjalankan roda pemerintah.

"Lalu responden yang menjawab cukup puas ada 56,2 persen dengan yang tidak menjawab hanya 2,9 persen," kata dia.

1 2
      
