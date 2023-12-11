Kapolri: Tilang Manual Tak Berlaku saat Libur Nataru 2024

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya tidak memberlakukan tilang manual, saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Meski begitu, diharapkan masyarakat tetap mentaati lalu lintas untuk menjaga keamanan sesama pengguna jalan.

“Untuk sementara kami tidak memberlakukan tilang manual. Namun harapannya masyarakat betul-betul saling menghormati, menjaga masyarakat lain yang menggunakan jalan sehingga keselamatan antara pengguna jalan semuanya bisa kita jaga,” tegas Listyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).

BACA JUGA: Kapolri Ungkap Upaya Wujudkan Nataru yang Aman bagi Masyarakat

Sementara itu, Listyo mengatakan sebanyak 129.923 personel gabungan dari TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan Operasi Lilin dalam rangka pengamanan libur Nataru. Operasi Lilin akan digelar mulai tanggal 20 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.

“Saya jelaskan jumlah personel total 129.923 personel. Gabungan Polri, TNi dan seluruh stakeholder terkait,” kata Listyo.

Lebih lanjut, Listyo kembali mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga keselamatan dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Meskipun tidak melaksanakan tilang manual, namun Listyo mengatakan pihaknya tetap akan melakukan pengaturan-pengaturan agar masyarakat tertib berlalu-lintas.

“Kemudian juga saya sampaikan juga di rangkaian kegiatan Nataru ini kami tentunya mengimbau masyarakat untuk hati-hati di jalan karena yang namanya keselamatan itu tetap harus dijaga kita harus melakukan pengaturan-pengaturan apabila ada yang melanggar kita akan imbau, kita tegur, kita ingatkan,” pungkasnya.

(Awaludin)