Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Hadiri Vokasifest X Festival Kampus Merdeka 2023

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |19:21 WIB
Panglima TNI Hadiri Vokasifest X Festival Kampus Merdeka 2023
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Puspen)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara pembukaan Vokasifest X Festival Kampus Merdeka 2023 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Jokowi saat pembukaan acara tersebut mengatakan bahwa penyiapan talenta dan bakat untuk masa depan menjadi lebih konkret dilakukan saat ini di tengah perubahan dunia yang sangat cepat.

"Penyiapan future skill betul-betul sekarang ini jauh lebih konkret dan hasilnya tadi disampaikan Mas Menteri bahwa global talent, competitiveness index kita naik sangat tinggi. Ini adalah sebuah hasil yang nyata, hasil yang konkret yang kita semuanya tepuk tangan," ujarnya.

Vokasifest x Festival Kampus Merdeka (FKM) merupakan perayaan kolaborasi yang bertujuan menyiapkan generasi muda sebagai SDM unggul. Tahun ini Vokasifest x FKM bertemakan "Akselerasi Talenta untuk Indonesia Emas". Acara ini digelar pada 11-12 Desember 2023 dan dimeriahkan dengan rangkaian workshop, gelar wicara, expo magang dan expo vokasi, serta diseminasi hasil capaian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Diakhir kegiatan pembukaan Vokasifest X, Panglima TNI turut mendampingi Presiden saat meninjau bus listrik merah putih. Turut hadir pada acara tersebut antara lain, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menaker Ida Fauziyah, KSP Moeldoko dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement