Panglima TNI Hadiri Vokasifest X Festival Kampus Merdeka 2023

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara pembukaan Vokasifest X Festival Kampus Merdeka 2023 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Jokowi saat pembukaan acara tersebut mengatakan bahwa penyiapan talenta dan bakat untuk masa depan menjadi lebih konkret dilakukan saat ini di tengah perubahan dunia yang sangat cepat.

"Penyiapan future skill betul-betul sekarang ini jauh lebih konkret dan hasilnya tadi disampaikan Mas Menteri bahwa global talent, competitiveness index kita naik sangat tinggi. Ini adalah sebuah hasil yang nyata, hasil yang konkret yang kita semuanya tepuk tangan," ujarnya.

Vokasifest x Festival Kampus Merdeka (FKM) merupakan perayaan kolaborasi yang bertujuan menyiapkan generasi muda sebagai SDM unggul. Tahun ini Vokasifest x FKM bertemakan "Akselerasi Talenta untuk Indonesia Emas". Acara ini digelar pada 11-12 Desember 2023 dan dimeriahkan dengan rangkaian workshop, gelar wicara, expo magang dan expo vokasi, serta diseminasi hasil capaian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Diakhir kegiatan pembukaan Vokasifest X, Panglima TNI turut mendampingi Presiden saat meninjau bus listrik merah putih. Turut hadir pada acara tersebut antara lain, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menaker Ida Fauziyah, KSP Moeldoko dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

(Fakhrizal Fakhri )