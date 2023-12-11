Ingatkan Warga Lapor saat Rumah Kosong Mudik Nataru, Kapolri: Nanti Kita Patroli

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit meminta warga yang akan mudik saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 untuk melaporkan ke Kepolisian setempat. Dengan begitu, pihak Kepolisian bisa melakukan pengamanan.

“Jadi ini juga kita imbau kepada masyarakat yang akan meninggalkan rumah karena memang jangan sampai terjadi permasalahan pada saat rumahnya ditinggal. Silahkan untuk dilaporkan kepada kantor Kepolisian terdekat,” kata Listyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Listyo pun memastikan pihaknya akan melakukan patroli di lingkungan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat untuk mudik di periode libur Nataru kali ini.

“Nanti kita akan catat dan kemudian akan kita dapatkan dan akan kita patroli untuk memastikan rumah-rumah yang ditinggalkan oleh masyarakat yang mungkins edang melaksanakan mudik semuanya aman,” ujarnya.

Bahkan, kata Listyo, kantor-kantor Kepolisian juga siap menjadi tempat penitipan kendaraan ataupun barang berharga milik masyarakat yang akan ditinggal mudik periode libur Nataru. Dia pun meminta masyarakat tak segan untuk mengandalkan Polri dalam hal ini.

“Kemudian tentunya kami juga mempersiapkan kantor-kantor kami apabila memang mau dititipi apakah itu kendaraannya atau hal lain, barang-barang berharga lain yang mungkin khawatir apabila ditinggalkan rumahnya akan terjadi situasi yang menurut mereka tidak aman maka Polri siap untuk membantu menampung mengamankan,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )