INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Tegaskan Kepastian Hukum Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |19:42 WIB
Ganjar Pranowo Tegaskan Kepastian Hukum Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Capres 2024 nomor urut 3 yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa penegakan dan kepastian hukum adalah kunci sukses pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Kalau hukum tegak, aparat penegak hukum kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7 persen. Kalau itu terjadi, maka kita benar-benar bisa menjadi negara maju," ucap Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Ganjar menegaskan, kepastian dan penegakan hukum adalah problem utama yang harus segera dibereskan di Indonesia. Jika problem itu beres, maka separuh persoalan bisa selesai. Investasi akan berdatangan, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi tumbuh pesar.

"Beruntungnya saya didampingi pak Mahfud MD, beliau dikenal sebagai peluru yang tak terkendali. Jadi bisa sat set untuk urusan penegakan dan kepastian hukum ini. Beliau paham betul soal ini dan nanti yang akan mengurusi langsung persoalan ini," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
