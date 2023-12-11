UNHCR Indonesia Sebut Ada 1.500 Pengungsi Rohingya di Aceh









JAKARTA - United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melaporkan, total ada sebanyak 1.500 pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Dimana hampir 75% didominasi oleh perempuan dan anak-anak.

"Terkait jumlah pengungsi di Aceh, saat ini ada sekitar 1.500, 75 persen perempuan dan anak-anak dan itu pun hampir 50 persen dari totalnya anak-anak," kata pejabat informasi publik UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono kepada MNC Portal, Senin (11/12/2023).

Adapun upaya penanganan terhadap para pengungsi Rohingya yang baru tiba akhir pekan yang lalu, UNHCR, kata Salima terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah/ otoritas setempat. Termasuk menentukan tempat penampungan untuk ribuan pengungsi tersebut.

"Dalam hal penampungan, kami akan mengikuti arahan dari pihak otoritas, terutama dalam hal penentuan tempat mana yang akan diputuskan sebagai penampungan," ucapnya.

Setelah penentuan tempat penampungan, UNHCR kemudian akan bekerjasama dengan para mitra kami di lapangan (dan tetap dalam koordinasi dengan pihak pemerintah/ otoritas) untuk mencukupi kebutuhan dasar para pengungsi seperti makanan, minuman, air bersih, kebutuhan, pelayanan medis, dan sebagainya.

"Prioritas kami saat ini adalah kesehatan dan keselamatan para pengungsi Rohingya, mengingat banyak diantara mereka adalah perempuan, anak - anak, orang tua yang rentan yang membutuhkan perhatian. Setelah menempuh perjalanan laut yang berbahaya selama berhari-hari, atau bahkan beberapa minggu," katanya.