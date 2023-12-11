Jokowi Instruksikan Realisasi Anggaran 2023 Minimal 95 Persen

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya merealisasikan anggaran tahun 2023 minimal 95% saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).

“Ini tinggal berarti tinggal 2 Minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke Dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset realisasi anggaran tahun 2023,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengingatkan jajarannya untuk mempersiapkan segala hal dalam menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru), utamanya yang berkaitan dengan transportasi serta distribusi bahan-bahan pokok.

“Pak Menko ini agar disiapkan betul-betul utamanya yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok. Karena dari perhitungan survei terakhir ada kurang lebih nanti 107 juta pergerakan orang dalam natal dan tahun baru ini,” ucap Jokowi.

BACA JUGA: Ganjar Pastikan Kepastian Hukum Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI

Sementara itu, terkait dengan stabilitas harga bahan pokok, Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperhatikan permasalahan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok.

“Saya kira yang masih tinggi (harga) beras (dan) cabai. Ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi karena di sebuah provinsi ada yang harga cabai rawitnya Rp50 ribu, tapi di Jawa ada yang Rp110 ribu-Rp130 ribu. Tolong dilihat betul lebih detail lagi,” tuturnya.