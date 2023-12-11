Menko PMK: Jumlah Pemudik Libur Nataru Diprediksi Naik 143%

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melaporkan sebanyak 107,6 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis sebesar 143% dari tahun lalu.

“(Pemudik) 107 juta, ada kenaikan 143 persen dari tahun lalu, tapi lebih tinggi Idulfitri,” ungkap Muhadjir di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Muhadjir menjelaskan, pemerintah pun telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan beberapa langkah menghadapi Nataru yaitu dalam hal pengaturan transportasi darat, penyeberangan laut, pembelian tiket, layanan rest area jalan tol, penambahan jadwal penerbangan dan kereta, serta program mudik Nataru.

“Nataru ini bukan cuma sekali tapi sudah bertahun tahun, kita evaluasi yang kemarin terjadi terutama yang bisa dihindari, kita perbaiki tahun ini,” katanya.