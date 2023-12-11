Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK: Jumlah Pemudik Libur Nataru Diprediksi Naik 143%

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:22 WIB
Menko PMK: Jumlah Pemudik Libur Nataru Diprediksi Naik 143%
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melaporkan sebanyak 107,6 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis sebesar 143% dari tahun lalu.

“(Pemudik) 107 juta, ada kenaikan 143 persen dari tahun lalu, tapi lebih tinggi Idulfitri,” ungkap Muhadjir di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Muhadjir menjelaskan, pemerintah pun telah melakukan antisipasi dengan menyiapkan beberapa langkah menghadapi Nataru yaitu dalam hal pengaturan transportasi darat, penyeberangan laut, pembelian tiket, layanan rest area jalan tol, penambahan jadwal penerbangan dan kereta, serta program mudik Nataru.

“Nataru ini bukan cuma sekali tapi sudah bertahun tahun, kita evaluasi yang kemarin terjadi terutama yang bisa dihindari, kita perbaiki tahun ini,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191715/gerbang_tol-polM_large.jpg
Libur Nataru, 994 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191683/terminal_kampung_rambutan-TlIU_large.jpg
Mudik Nataru, 4 Ribu Orang Berangkat via Terminal Kampung Rambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191366/kapolri_tinjau_jasa_marga_toll_road_command_center_di_bekasi-rSsG_large.jpg
Mudik Nataru, Polri Siapkan Jalur Alternatif jika Terjadi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191187/kapolri_jenderal_listyo_sigit-Hp1h_large.jpg
Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190840/pramono_anung-ZWqP_large.jpg
Pramono: WFH Akhir Tahun Tak Berlaku untuk ASN Sektor Layanan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190792/nataru-bOuV_large.jpg
Catat! Ini Jadwal Contraflow Tol Japek dan Jagorawi saat Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement