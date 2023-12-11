Apindo Dukung Ganjar Pranowo Hadirkan Kepastian dan Penegakan Hukum

JAKARTA - Ratusan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk mewujudkan kepastian dan penegakan hukum.

Hal itu disampaikan para pengusaha dan pengurus Apindo saat Ganjar hadir menjadi pembicara dialog Apindo di Menara Bank Mega Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan bahwa penegakan dan kepastian hukum adalah kunci sukses pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Apa yang disampaikan Ganjar mendapat respon positif dari kalangan pengusaha. Ketua Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya telah menggelar diskusi dengan para pengusaha dan problem paling banyak diutarakan adalah terkait penegakan hukum dan kepastian hukum.

"Untuk itu kami telah menyusun roadmap yang akan kami berikan kepada Pak Ganjar. Memang salah satu problem terbanyak yang dikeluhkan kawan-kawan pengusaha adalah pentingnya kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan," ucap Shinta.

Hal senada disampaikan pengusaha dan mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. Ia sepakat dengan Ganjar, kepastian hukum adalah hal terpenting terkait pertumbuhan ekonomi.

"Karena bagaimana bisa kita menarik investasi dari luar, kita menarik modal asing kalau tidak ada kepastian hukum. Maka saya setuju dengan Mas Ganjar, kepastian dan penegakan hukum ini yang paling penting diprioritaskan," tuturnya.