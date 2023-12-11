Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Yakin Ganjar-Mahfud Masih Bisa Menang Satu Putaran Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:37 WIB
TPN Yakin Ganjar-Mahfud Masih Bisa Menang Satu Putaran Pilpres 2024
TPN Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud masih meyakini jika pasangan calon nomor urut tiga ini masih berpeluang besar untuk menang satu putaran dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini diungkapkan Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro menyikapi dinamika elektoral dari sejumlah lembaga survei, salah satunya yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas.

"Peluang untuk mas Ganjar-Mahfud menang, bahkan satu putaran masih terbuka, dan kami yakin itu," kata Seno dalam jumpa persnya yang digelar di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Seno menyebut, ibarat pertandingan sepak bola, saat ini belum masuk ke paruh babak. Menurutnya, sekarang ini baru beberapa menit dimulainya pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
