Diberi Kue saat Peresmian Official Merchandise, Penyandang Disabilitas Harap Ganjar Jadi Presiden

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urit 3, Ganjar Pranowo memberikan kue pertama sebagai simbolis peresmian Official Merchandise Ganjar-Mahfud kepada penyandang disabilitas bernama Agus (55).

Ia pun merasa bangga menjadi orang pertama yang diberi kue peresmian tersebut dari sekian banyak orang yang hadir.

"Banggalah, enggak nyangka kan, tiba-tiba ada Pak Ganjar kok samperin saya dari sekian banyak orang di sini," tutur Agus saat ditemui di F3 Hall, Mall FX Sudirman Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Kendati demikian, ia berharap Ganjar terpilih menjadi Presiden. "Saya pasti ada harapan Pak Ganjar terpilih menjadi Presiden," tuturnya.

Menurutnya, pemberian kue itu sebagai bentuk kepedulian Ganjar terhadap penyandang disabilitas. Ia pun mengaku masih tak nyangka diberi kue oleh Ganjar.

"Jadi kita juga respect benar-benar sama Pak Ganjar. Bayangin seorang Capres, kita rakyat jelata disamperin kan, sekian banyak orang, benar-benarlah," terang Agus.