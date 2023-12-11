Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Solusi Konkret Ganjar Pranowo soal Pengupahan Pekerja

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:07 WIB
Solusi Konkret Ganjar Pranowo soal Pengupahan Pekerja
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A
 

JAKARTA - Capres nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menawarkan solusi konkret terkait dengan pengupahan pekerja.

Ganjar menilai, selama ini pekerja, pengusaha dan pemerintah selalu merasa tidak puas dengan ketetapan pengupahan. Ganjar kemudian membagikan pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun dan berupaya keras menyelesaikan masalah pengupahan.

Menurutnya, selama ini pekerja seringkali mengkhawatirkan beberapa hal jika menerima upah yang kecil, mulai dari kesehatan hingga biaya anak sekolah.

"Saya temukan 4 problem, buruh takut kalau sakit, maka BPJS hadir, yang urus siapa? negara dan perusahaan," kata Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Kemudian yang kedua, para pekerja takut anaknya tidak bisa sekolah. Oleh karena itu pihaknya menggratiskan sekolah negeri. Jika bersekolah di swasta dan masuk kategori keluarga miskin, akan dibantu oleh subsidi.

Kemudian menurut Ganjar, para pekerja juga sering bercerita kalau mereka boros pengeluaran untuk teansportasi menuju dan pulang dari tempat kerja.

"Kami buatkan subsidi, saya buat bantuan pusat, maka saya bikin TransJateng yang masuk ke kawasan-kawasan industri, kamu hanya bayar 2000 perak," ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 Upah Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement