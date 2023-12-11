Solusi Konkret Ganjar Pranowo soal Pengupahan Pekerja

JAKARTA - Capres nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menawarkan solusi konkret terkait dengan pengupahan pekerja.

Ganjar menilai, selama ini pekerja, pengusaha dan pemerintah selalu merasa tidak puas dengan ketetapan pengupahan. Ganjar kemudian membagikan pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun dan berupaya keras menyelesaikan masalah pengupahan.

Menurutnya, selama ini pekerja seringkali mengkhawatirkan beberapa hal jika menerima upah yang kecil, mulai dari kesehatan hingga biaya anak sekolah.

"Saya temukan 4 problem, buruh takut kalau sakit, maka BPJS hadir, yang urus siapa? negara dan perusahaan," kata Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Kemudian yang kedua, para pekerja takut anaknya tidak bisa sekolah. Oleh karena itu pihaknya menggratiskan sekolah negeri. Jika bersekolah di swasta dan masuk kategori keluarga miskin, akan dibantu oleh subsidi.

Kemudian menurut Ganjar, para pekerja juga sering bercerita kalau mereka boros pengeluaran untuk teansportasi menuju dan pulang dari tempat kerja.

"Kami buatkan subsidi, saya buat bantuan pusat, maka saya bikin TransJateng yang masuk ke kawasan-kawasan industri, kamu hanya bayar 2000 perak," ucap Ganjar.