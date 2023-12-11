Ganjar-Mahfud Janji Buat Kejutan di Debat Perdana, Targetnya Pemilih Galau

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) - Calon Wakil Presiden (cawapres) Nomor Urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berjanji akan membuat kejutan menarik, saat penyelenggaraan debat perdana Capres Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada Selasa (12/12/2023) malam besok. Targetnya adalah pemilih yang masih galau.

Pernyataan itu, disampaikan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro, terkait hasil survei Litbang Kompas, yang menunjukkan masih banyak pemilih yang galau alias belum menentukan pilihan capres-cawapres.

Menurut dia, debat perdana capres-cawapres menjadi standing point bagi Ganjar-Mahfud untuk memberikan penegasan kepada pemilih yang merupakan pendukung Joko Widodo (Jokowi) agar tak lagi galau dalam menentukan pilihan.

"Kami rasa debat besok justru menjadi salah satu jawaban yang dinanti dan masyarakat akan melihat. Untuk itu, kami pastikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan berbicara gamblang di debat, pasti ada kejutan dalam debat besok yang akan disampaikan beliau berdua," ujar Aryo, Senin (11/12/2023).

Pernyataan serupa disampaikan Andi Widjayanto. Menurutnya hasil survei Litbang Kompas tak menyudutkan Ganjar-Mahfud, karena justru pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini memperkuat visi-misi Indonesia Unggul yang diusung Jokowi.

"Kalau dari visi-misi, bisa lihat di lapangan betapa cepat Mas Ganjar memperkuat dan mendukung program-program strategi yang sudah dilakukan Pak Jokowi," ujar Andi.

Dia mengungkapkan, pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen mewujudkan pembangunan IKN sebagai Kota Hijau, kota digital, dan smart hub. Untuk program hilirisasi pun pasangan ini memiliki visi-misi yang memperkuat program hilirisasi yang telah dirintis Jokowi.