HOME NEWS NASIONAL

Debat Capres-Cawapres: Panggung di Tengah, Tempat Duduk Disusun Melingkar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:12 WIB
Debat Capres-Cawapres: Panggung di Tengah, Tempat Duduk Disusun Melingkar
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A
 

JAKARTA - Debat perdana Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Selasa (12/12/2023) besok menjadi pusat perhatian publik. Dari dokumen yang beredar di kalangan awak media, diketahui konsep formasi tempat duduk dibuat melingkar di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Diketahui ada dua pintu masuk ke Gedung KPU RI yakni Pintu Masuk Timur dan Pintu Masuk Barat.

Dalam dokumen itu, tata letak area debat dibagi menjadi tiga layer. Pada layer pertama, terdapat panggung yang berada paling tengah.

Tiga Paslon Capres-Cawapres akan berada di posisi depan pintu masuk Lobby Gedung KPU RI saling berdekatan satu dengan yang lain.

Sedangkan denah untuk denah VIP A Baris 1 yang berkapasitas 17 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Sekjen KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP (1 orang), Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Duta besar negara sahabat.

Kemudian untuk VIP A Baris 2 memiliki kapasitas 20 orang terdiri dari Anggota Bawaslu, Anggota DKPP (4 orang), Duta besar negara sahabat, rumah Aspirasi Netra.

Lalu pada VIP B Baris 1 berkapasitas 15 orang yang ditempati Ketua umum partai politik. Sementara itu VIP B Baris 2 berkapasitas 15 orang) terdiri dari ketua umum parpol, dan Kementerian/lembaga (12 orang).

Halaman:
1 2
      
