Aspirasi Pengusaha ke Ganjar: Tolong Beresin Penegakan Hukum

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menerima aspirasi dari para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Salah satunya soal penegakan hukum.

“Yang muncul tadi dari kawan-kawan APINDO adalah, ‘tolong dong kami juga mau bekerja, tapi beresin tuh soal penegakan hukum’,” kata Ganjar usai berdialog bersama APINDO di Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Ganjar mengatakan, para pengusaha menekankan pentingnya penegakan hukum yang baik agar semakin banyak investasi masuk ke Indonesia.

Para pengusaha meyakini baiknya penegakkan hukum setidaknya akan memancing calon investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Iklim kondusif yang hadir karena adanya kepastian hukum dari pemerintah disebut Ganjar membuat potensi investasi Indonesia dilirik calon investor. Terlebih jika aparatur negara memudahkan pengusaha berinvestasi.

“Artinya kalau penegakkan hukum itu bisa setegak-tegaknya, terus kemudian layanan pemerintahnya bisa baik, integritas aparaturnya bisa bagus, maka kita bisa mencontoh beberapa negara yang memang good governence-nya bisa berjalan dengan baik,” kata Ganjar.

Dalam dialog tersebut, kata Ganjar, para pengusaha juga menyuarakan pentingnya Indonesia belajar dari negara maju yang berhasil menumbuhkan ekonomi lewat penegakkan hukum.