Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aspirasi Pengusaha ke Ganjar: Tolong Beresin Penegakan Hukum

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:19 WIB
Aspirasi Pengusaha ke Ganjar: Tolong <i>Beresin</i> Penegakan Hukum
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menerima aspirasi dari para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Salah satunya soal penegakan hukum.

“Yang muncul tadi dari kawan-kawan APINDO adalah, ‘tolong dong kami juga mau bekerja, tapi beresin tuh soal penegakan hukum’,” kata Ganjar usai berdialog bersama APINDO di Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Ganjar mengatakan, para pengusaha menekankan pentingnya penegakan hukum yang baik agar semakin banyak investasi masuk ke Indonesia.

Para pengusaha meyakini baiknya penegakkan hukum setidaknya akan memancing calon investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Iklim kondusif yang hadir karena adanya kepastian hukum dari pemerintah disebut Ganjar membuat potensi investasi Indonesia dilirik calon investor. Terlebih jika aparatur negara memudahkan pengusaha berinvestasi.

“Artinya kalau penegakkan hukum itu bisa setegak-tegaknya, terus kemudian layanan pemerintahnya bisa baik, integritas aparaturnya bisa bagus, maka kita bisa mencontoh beberapa negara yang memang good governence-nya bisa berjalan dengan baik,” kata Ganjar.

Dalam dialog tersebut, kata Ganjar, para pengusaha juga menyuarakan pentingnya Indonesia belajar dari negara maju yang berhasil menumbuhkan ekonomi lewat penegakkan hukum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement