Survei ASI: Ganjar-Mahfud Terus Menemel Prabowo-Gibran

JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil jajak pendapat terbaru mereka dengan tajuk 'Peta elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa'.

Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus menempel elektabilitas paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar-Mahfud memperoleh 30,7 persen, Prabowo-Gibran sebanyak 34,2 persen. Sementara di posisi paling bawah ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan suara dukungan sebesar 26,3 persen.

"Terkait elektabilitas tiga pasangan capres-cawapres 2024, berikut ini urutannya: Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (34,2 persen), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (30,7 persen). Yang tidak tahu/tidak jawab 8,7 persen," kata Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).

Menurut Ali, terkait faktor yang paling berpengaruh dalam memilih presiden yaitu program kerja 30,7 persen, disusul kemudian berkarakter jujur dan dapat dipercaya sebanyak 19,5 persen.

Kemudian berpengalaman di pemerintahan sebanyak 10,6 persen, cerdas sebanyak 8,0 persen, dan peduli dengan rakyat 7,9 persen.

Wilayah survei ini adalah Pulau Jawa (Banten, JawaBarat, DKI Jakarta, JawaTengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur) dengan populasi penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.