TMP Konsolidasi dengan Pemuda Perindo untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Sekjen DPP Taruna Merah Putih (TMP) Rio Dondokambey menyambut baik konsolidasi dengan Pemuda Perindo yang diselenggarakan di kantor DPP TMP, Jakarta Pusat pada Senin (11/12/2023). Kedua sayap partai itu nantinya akan membuat acara diskusi bersama generasi muda demi kemenangan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Tentunya pada hari ini kami berterima kasih karena teman-teman dari Pemuda Perindo dipimpin langsung oleh Michael mau datang bersilaturahmi Taruna Merah Putih. Tentunya menjadi satu bagian dari konsolidasi kita sebagai sesama Pemuda atau sebagai sayap partai, solid bersama sama akan memenangkan Ganjar Pranowo dan mahfud MD," ucap Rio.

Forum-forum diskusi bersama anak muda akan diselenggarakan oleh TMP dan Pemuda Perindo, mulai akhir bulan Desember ini hingga masa pencoblosan pemilu 2024. Nantinya generasi muda bisa menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka tentang Indonesia.

"Ya rencananya dimulai dengan akhir Desember atau mungkin Januari kami dari TMP dan Pemuda Perindo berkomitmen akan bekerja sama untuk melakukan kegiatan kegiatan khususnya untuk segmentasi milenial dan gen Z," sambungnya.

Dia menegaskan, perihal gimik-gimik politik nantinya tidak akan menjadi pembahasan dalam acara tersebut. Sebab menurutnya, yang dibutuhkan anak muda adalah politik gagasan untuk menentukan arah Indonesia ke depan.

"Sebenernya gimik itu hanya bumbu sosial media ya dan kalau menurut kami hasil diskusi bersama Pemuda Perindo juga sebenarnya generasi muda yang dikedepankan sebenarnya politik gagasan kejujuran dan gimik-gimik bukan yang menjadi utama dari politik sebenarnya," katanya.