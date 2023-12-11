Pemuda Perindo dan TMP Segera Selenggarakan Diskusi Demi Kemenangan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Pemuda Perindo bersama Taruna Merah Putih (TMP) akan berkoordinasi menggelar wadah diskusi kepada generasi muda untuk saling bertukar pikiran. Nantinya dalam diskusi itu akan membahas isu prioritas yakni persoalan demokrasi di Indonesia serta permasalahan soal lapangan pekerjaan.

"Iya tentunya sebagai pemuda banyak konsen terkait dengan isu demokrasi, isu lingkungan hidup, pasti lapangan pekerjaan dan usaha kecil jadi itu adalah hal hal yang akan menjadi prioritas," ucap ketua umum DPP Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar, di kantor DPP TMP, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Dia menegaskan, pesta demokrasi lima tahunan ini, menurutnya adalah ajang adu gagasan bagi peserta pilpres 2024. Oleh sebab itu pihaknya akan menyediakan panggung diskusi bagi anak muda agar bisa mengetahui gagasan dari capres-cawapres demi kemajuan Indonesia lima tahun mendatang.

"Panggung-panggung tersebut supaya para pemuda bisa dengar langsung, bersentuhan langsung dan bisa melihat kualitas jadi kita bicara kualitas dari capres cawapres yang kita miliki itu adalah kekuatan utama kita jadi bukan sekedar gimik tapi kualitas dan gagasan," sambungnya.

Selain membuat wadah diskusi, kolaborasi antar sayap partai ini nantinya akan mengadakan kompetisi olahraga. Agar anak muda bisa mengembangkan bakat yang dimiliki menjadi sebuah prestasi.

"Ya itu salah satu yang tadi kita bahas bahwa ada acara-acara yang menyentuh hobi pemuda, baik itu esport, olahraga, musik dan kita juga punya rencana nanti di bulan Desember ada acara Jambore," katanya.