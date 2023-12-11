Mayat Wanita Muda Telanjang Ditemukan di Kamar Apartemen Bogor

BOGOR - Sesosok mayat wanita muda ditemukan dalam kamar apartemen di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila mengatakan, mayat itu ditemukan oleh housekeeping apartemen siang tadi. Yang mana, berawal dari kecurigaan bau busuk menyengat.

"Diketahui housekeeping ini awalnya mencium aroma tidak sedap," kata Rizka, Senin (11/12/2023).

Dari situ, housekeeping membuka kamar tersebut dan melihat tangan di bawah kasur. Selanjutnya, temuan itu langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian.