Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Wanita Muda Telanjang di Apartemen Bogor, Polisi: Korban Adalah Tamu

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:07 WIB
Mayat Wanita Muda Telanjang di Apartemen Bogor, Polisi: Korban Adalah Tamu
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan, mayat wanita muda dalam apartemen di wilayah Kota Bogor merupakan tamu. Korban diketahui masuk pada tanggal 7 Desember 2023.

"Berdasarkan pemeriksaan saksi memang, korban ini masuk apartemen tersebut pada tanggal 7 Desember sekitar jam 11 malam dan baru diketahui pada saat rolingan oleh housekeeping tadi siang sampai akhirnya piket Reskrim dan Inafis melakukan cek olah TKP," kata Rizka Fadhila, Senin (11/12/2023).

"Untuk sementara menurut keterangan saksi bahwa korban ini adalah tamu," sambungnya.

Polisi masih akan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Terutama pada saat korban masuk ke apartemen tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement