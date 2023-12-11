Mayat Wanita Muda Telanjang di Apartemen Bogor, Polisi: Korban Adalah Tamu

BOGOR - Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan, mayat wanita muda dalam apartemen di wilayah Kota Bogor merupakan tamu. Korban diketahui masuk pada tanggal 7 Desember 2023.

"Berdasarkan pemeriksaan saksi memang, korban ini masuk apartemen tersebut pada tanggal 7 Desember sekitar jam 11 malam dan baru diketahui pada saat rolingan oleh housekeeping tadi siang sampai akhirnya piket Reskrim dan Inafis melakukan cek olah TKP," kata Rizka Fadhila, Senin (11/12/2023).

"Untuk sementara menurut keterangan saksi bahwa korban ini adalah tamu," sambungnya.

Polisi masih akan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Terutama pada saat korban masuk ke apartemen tersebut.