INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus 4 Anak Tewas di Jagakarsa, Pelaku Tulis Pesan dengan Darahnya Sendiri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:45 WIB
Kasus 4 Anak Tewas di Jagakarsa, Pelaku Tulis Pesan dengan Darahnya Sendiri
Lokasi pembunuhan anak di Jagakarsa (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan memastikan tulisan ‘Puas Bunda Tx For All’ yang ditemukan di lantai rumah lokasi pembunuhan empat anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan ditulis ayah korban, Panca Darmansyah (41). Pesan yang masih menjadi misteri tersebut ditulis oleh Panca menggunakan darahnya sendiri.

“Dengan darah yang keluar dari badannya, yang bersangkutan membuat tulisan. Tulisan itu yang ditemukan tulisan di lantai rumah tempat kejadian perkara tersebut,” ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi, Senin (11/12/2023).

Namun demikian, Yossi belum membeberkan apa pesan dari Panca dibalik tulisan Puas Bunda Tx For All tersebut. Kata Yossi, Panca tidak hanya sekedar menuliskan pesan tapi juga sempat merekam perbuatan setelah melakukan tindakan biadabnya terhada keemat anaknya berinisial berinisial VA (6), SP (4), AR (3), dan AS (1). Dalam rekamannya tersebut, Panca juga menunjukkan kondisi dalam rumah yang menjadi lokasi pembunuhan tersebut.

“Kami juga sudah mendapatkan video yang menunjukkan kondisi keempat anak tersebut dalam kondisi tidak bernyawa itu pukul 14.00,” terang Yossi.

Halaman:
1 2
      
