Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Warga Bogor Ngamuk, Bongkar dan Bakar Tempat Pemotongan Babi Ilegal

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |22:43 WIB
Ratusan Warga Bogor <i>Ngamuk</i>, Bongkar dan Bakar Tempat Pemotongan Babi Ilegal
Warga Bogor ngamuk dan membongkar tempat pemotongan babi ilegal (Foto : iNews)
A
A
A

 

BOGOR - Ratusan warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan babi ilegal. Warga yang geram membongkar dan membakar sejumlah kandang babi, beruntung aksi anarkis warga itu bisa diredam oleh petugas.

Ratusan warga di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsih, Kabupaten Bogor, menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan babi ilegal. Warga yang geram bahkan nekat membongkar dan membakar sejumlah kandang yang sebelumnya diisi belasan ekor babi siap potong.

Kemarahan warga ini terjadi lantaran pihak pemilik rumah potong hewan ilegal dinilai tidak mengindahkan imbauan warga yang sebulan lalu sempat datang memprotes aktivitas itu.

Bahkan, pemilik rumah sempat membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan usahanya. Namun, belakangan kegiatan pemotongan kembali dilanjutkan hingga akhirnya diketahui warga.

Beruntung aksi warga ini tidak berlangsung lama setelah petugas polsek cileungsi turun menenangkan warga yang sudah tersulut emosi.

"Selain polisi, petugas gakkum Dinas Lingkungan Hidup juga kembali turun dan memastikan aktifitas di rumah potong hewan ini bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Bogor," uja pejabat pengawas lingkungan hiup, DLH Kota Bogor, Ully Sinaga, Senin (11/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/28/338/2821275/ketua-rt-di-pluit-dicari-pemilik-ruko-pencaplok-jalan-begini-respons-heru-budi-UfLAQUfNpr.jpg
Ketua RT di Pluit Dicari Pemilik Ruko Pencaplok Jalan, Begini Respons Heru Budi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/338/2819116/bongkar-ruko-di-pluit-satpol-pp-dki-terjunkan-200-petugas-BVSamwPoIx.jpg
Bongkar Ruko di Pluit, Satpol PP DKI Terjunkan 200 Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/27/337/2568511/viral-pemborong-bongkar-genteng-puskesmas-lantaran-proyek-rp650-juta-belum-lunas-zx93OKAFvE.jpg
Viral! Pemborong Bongkar Genteng Puskesmas Lantaran Proyek Rp650 Juta Belum Lunas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/25/338/1891241/masih-banyak-orang-jualan-proses-pembongkaran-wisma-sawah-besar-kok-terus-berjalan-BGdhzvvJMs.jpg
Masih Banyak Orang Jualan, Proses Pembongkaran Wisma Sawah Besar Kok Terus Berjalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/27/338/1744824/normalisasi-saluran-air-32-bangunan-liar-di-menteng-dibongkar-LL4KqAeW6F.jpg
Normalisasi Saluran Air, 32 Bangunan Liar di Menteng Dibongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/09/340/1638232/ratusan-satpol-pp-biak-bongkar-lapak-ilegal-3UL0A3karv.jpg
Ratusan Satpol PP Biak Bongkar Lapak Ilegal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement