Ratusan Warga Bogor Ngamuk, Bongkar dan Bakar Tempat Pemotongan Babi Ilegal

BOGOR - Ratusan warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan babi ilegal. Warga yang geram membongkar dan membakar sejumlah kandang babi, beruntung aksi anarkis warga itu bisa diredam oleh petugas.

Ratusan warga di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsih, Kabupaten Bogor, menggeruduk sebuah rumah yang menjadi tempat pemotongan babi ilegal. Warga yang geram bahkan nekat membongkar dan membakar sejumlah kandang yang sebelumnya diisi belasan ekor babi siap potong.

Kemarahan warga ini terjadi lantaran pihak pemilik rumah potong hewan ilegal dinilai tidak mengindahkan imbauan warga yang sebulan lalu sempat datang memprotes aktivitas itu.

Bahkan, pemilik rumah sempat membuat surat pernyataan untuk tidak melanjutkan usahanya. Namun, belakangan kegiatan pemotongan kembali dilanjutkan hingga akhirnya diketahui warga.

Beruntung aksi warga ini tidak berlangsung lama setelah petugas polsek cileungsi turun menenangkan warga yang sudah tersulut emosi.

"Selain polisi, petugas gakkum Dinas Lingkungan Hidup juga kembali turun dan memastikan aktifitas di rumah potong hewan ini bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Bogor," uja pejabat pengawas lingkungan hiup, DLH Kota Bogor, Ully Sinaga, Senin (11/12/2023).