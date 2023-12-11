Detik-Detik Nindi Putri Hilang Sebelum Ditemukan Meninggal di Apartemen

BOGOR - Nindi Putri Ma'rifa (19), warga Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pamit terakhir kali kepada orangtuanya pergi kuliah pada Kamis 7 Desember 2023, sebelum jasadnya ditemukan di sebuah apartemen. Nindi merupakan salah satu mahasiswi jurusan kesehatan di Kota Bogor.

"Kuliah, semesternya kurang tahu," kata Kepala Desa Pamijahan Abie Kusnadi kepada wartawan di Polresta Bogor Kota, Senin (11/12/2023).

"Tanggal 7 (Desember) hari Kamis, itu izin ke orangtuanya untuk pergi kuliah namun ada cerita juga ke orangtuanya malam ini kalau tidak pulang akan menginap di rumah teman," sambungnya.

Keesokan harinya, orangtua Nindi mencoba menanyakan keberadaannya melalui pesan Whatsapp. Tetapi, tidak ada jawaban dari korban.

"Sekitar hari Jumat, dikontak oleh orangtuanya jam 11 itu ceklis dua tapi tidak ada balasan. Tapi sebelumnya, ada info dari temannya juga sekitar jam 10-11 ada dibalas temannya tapi yang balasnya tidak tahu apakah Nindi atau orang lain," ungkapnya.

Dari situ, pihak keluarga berupaya mencari keberadaan korban hingga akhirnya dilaporkan kepada polisi pada Sabtu 9 Desember 2023.

"Jadi sejak tanggal 7 itu, di hari Jumat itu langsung mencari informasi-informasi dan di hari Sabtu melapor ke Polsek Cibungbulang untuk dilakukan pencarian. Keluarga juga sudah mencari ke beberapa tempat dan teman termasuk ke pacarnya," jelasnya.