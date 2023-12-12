Ganjar Wujudkan Indonesia Emas 2045: Pertumbuhan Ekonomi 7% Jangan Ditawar

JAKARTA - Capres dengan nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia jadi negara maju di 2045, pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7%.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

"Jika di 2045 ingin bener-bener menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi 7% jangan ditawar. Caranya bagaimana?, ayo. Minimal kalau gitu, 8 (persen) boleh," ujar Ganjar.

Ganjar menekankan, ada dua hal yang bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi nasional, pertama ekonmoi digital, kemudian yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Maka kalau kita bicara, kita mau tumbuh ekonomi 7% itu kalau industrialisasinya bernilai tambah, dan investasi ini membuka lapangan kerja. Tugas kami adalah menyiapkan SDM yang baik," kata Ganjar.