Cerita Ganjar Berhasil Turunkan Bunga KUR Jadi 7% hingga Ditiru Jokowi

JAKARTA - Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berhasil menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 7%.

Seperti diketahui sebelumnya bunga kredit KUR untuk UMKM mencapai 12%. Ganjar mengatakan dengan level bunga 12%, UMKM di Jawa Tengah tidak akan bisa mengakses KUR hingga menyebabkan para pelaku UMKM mencari alternatif pinjaman lain seperti pinajaman online.

"Pada saat KUR mau diberikan kepada UMKM dengan suku bunga 12 persen, kita tidak bisa, enggak bisa, UMKM saya enggak bisa. Pak 12% kami enggak bisa, larinya kepada siapa? Kepada pinjol, larinya kepada siapa? Kepada rentenir," ungkap Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Melihat permasalahan itu, Ganjar dengan cepat mengambil langkah dan memanggil Bank Jateng untuk menegosiasikan besaran bunga KUR.

Usai melakukan diskusi dengan peebankan, bunga KUR bisa diturunkan ke angka 6%. Namun untuk mengamankan bank, bunga KUR UMKM ditetapkan sebwsar 7%.

"Karena saya punya bank, Bank Jateng, saya undang. Bisa gak kalian menurunkan rate-nya itu serendah-rendahnya. Nemu angka 6 persen, nemu angka 6%. 6% kemudian, pak ini bottom pak, tapi kalau kita mau aman 7%. Oke turunkan 7%, berlakukan besok," tegas Ganjar.