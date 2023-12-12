Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Ganjar Berhasil Turunkan Bunga KUR Jadi 7% hingga Ditiru Jokowi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |01:28 WIB
Cerita Ganjar Berhasil Turunkan Bunga KUR Jadi 7% hingga Ditiru Jokowi
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berhasil menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 7%.

Seperti diketahui sebelumnya bunga kredit KUR untuk UMKM mencapai 12%. Ganjar mengatakan dengan level bunga 12%, UMKM di Jawa Tengah tidak akan bisa mengakses KUR hingga menyebabkan para pelaku UMKM mencari alternatif pinjaman lain seperti pinajaman online.

"Pada saat KUR mau diberikan kepada UMKM dengan suku bunga 12 persen, kita tidak bisa, enggak bisa, UMKM saya enggak bisa. Pak 12% kami enggak bisa, larinya kepada siapa? Kepada pinjol, larinya kepada siapa? Kepada rentenir," ungkap Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Melihat permasalahan itu, Ganjar dengan cepat mengambil langkah dan memanggil Bank Jateng untuk menegosiasikan besaran bunga KUR.

Usai melakukan diskusi dengan peebankan, bunga KUR bisa diturunkan ke angka 6%. Namun untuk mengamankan bank, bunga KUR UMKM ditetapkan sebwsar 7%.

"Karena saya punya bank, Bank Jateng, saya undang. Bisa gak kalian menurunkan rate-nya itu serendah-rendahnya. Nemu angka 6 persen, nemu angka 6%. 6% kemudian, pak ini bottom pak, tapi kalau kita mau aman 7%. Oke turunkan 7%, berlakukan besok," tegas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement