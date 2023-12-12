Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Demokrasi dan Mimpi Bertemu Bung Karno

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |05:21 WIB
Humor Gus Dur: Demokrasi dan Mimpi Bertemu Bung Karno
Gus Dur. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan salah satu pendorong nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat. Meyakinkan masyarakat Indonesia pada masa transisi reformasi tahun 1998 bukanlah hal mudah.

Presiden ke-4 RI ini turun langsung mengedukasi tentang demokrasi. Kecerdikan dan rasa humornya mampu menyentuh masyarakat akar rumput.

Dalam sebuah diskusi membahas demokrasi, Gus Dur ternyata tertidur. Ia pun dibangunkan oleh panitia saat ada peserta yang bertanya kepadanya.

"Ini diskusi tentang demokrasi ya? Nah, kebetulan tadi saya tertidur dan mimpi bertemu Bung Karno. Beliau menjelaskan kepada saya tentang makna demokrasi yang dipidatokan pada 1 Juni," urai Gus Dur tak lama setelah terbangun.

Belum selesai Gus Dur bicara, seorang peserta lainnya memprotes

"Tolong yang serius, Gus. Ini kan penataran tingkat nasional, masak kita membahas mimpi. Topik ini serius, janganlah dibawa-bawa ke soal mimpi," ujar si peserta tersebut.

Gus Dur tetap menyimak pernyataan peserta yang memprotesnya dengan tenang. Gus Dur lalu menjawab:

"Bagaimana Anda-Anda ini mau bicara dan membangun demokrasi kalau mimpi saja dilarang? Dalam demokrasi itu ada kebebasan, termasuk bebas bermimpi. Kalau Anda berani melarang orang bermimpi, pasti Anda berani melarang orang lain menggunakan haknya yang utama. Itu namanya bertentangan dengan demokrasi," urai Gus Dur. 

