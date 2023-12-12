Jarang Diketahui, Ini Sosok Toto Suryawan Soekarnoputra Anak Bung Karno

JAKARTA - Toto Suryawan Soekarnoputra merupakan putra presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Toto merupakan anak Bung Karno dari pernikahannya dengan Kartini Manoppo.

Namun, sosok Toto Suryawan selama ini jarang terdengar di telinga publik. Berikut profilnya.

BACA JUGA:

Mengenal Bivitri Susanti, Sosok yang Berani Tolak Tawaran KPU sebagai Panelis Debat Capres Cawapres 2024

Karir Toto Suryawan mengikuti jejak sang ayah dan saudara tirinya Megawati Soekarnoputri yang terjun di dunia politik.

Hal itu dibuktikan dari berbagai pencapaian yang telah digelutinya. Awal mula dimulai dengan bergabung dengan Partai Perindo.