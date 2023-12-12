Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jarang Diketahui, Ini Sosok Toto Suryawan Soekarnoputra Anak Bung Karno

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:04 WIB
Jarang Diketahui, Ini Sosok Toto Suryawan Soekarnoputra Anak Bung Karno
Toto Suryawan Soekarnoputra. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Toto Suryawan Soekarnoputra merupakan putra presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Toto merupakan anak Bung Karno dari pernikahannya dengan Kartini Manoppo.

Namun, sosok Toto Suryawan selama ini jarang terdengar di telinga publik. Berikut profilnya.

Karir Toto Suryawan mengikuti jejak sang ayah dan saudara tirinya Megawati Soekarnoputri yang terjun di dunia politik.

Hal itu dibuktikan dari berbagai pencapaian yang telah digelutinya. Awal mula dimulai dengan bergabung dengan Partai Perindo.

2
      
