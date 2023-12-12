Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Langkah BNPB Mitigasi Bencana Jelang Libur Nataru

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:33 WIB
Sejumlah Langkah BNPB Mitigasi Bencana Jelang Libur Nataru
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. (Foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan telah menyiapkan langkah peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi untuk mengurangi dampak kejadian bencana jelang libur perayaan Natal dan pergantian tahun 2023 ke tahun 2024 (Nataru).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi akan terjadi hingga Februari 2024, BNPB mengimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Imbauan Dalam Rangka Antisipasi Kejadian Bencana Pada Masa Libur Natal 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024.

“Kami mendorong pemda untuk menetapkan status siaga darurat, jadi sebelum terjadi bencana pemda bisa siap siaga dan agar dari pusat dapat memberikan bantuan sumber daya ke daerah,” ucap Suharyanto dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (12/12/2023).

Surat Edaran tersebut ditujukan untuk wilayah yang dilalui jalur mudik dengan wilayah tingkat kerawanan bencana seperti Provinsi Lampung, Bali dan Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. 

Kemudian dalam rangka siaga darurat bencanal libur natal dan tahun baru daerah diimbau untuk membuat pos komando, mempersiapkan rencana operasi dan menggelar peralatan.

Selain itu, Suharyanto mengatakan BNPB juga merilis Peta Jalur Mudik Rawan Bencana yang dapat digunakan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana pada wilayah yang dilalui dan menerjunkan tim BNPB untuk melakukan pendampingan di daerah. 

